Київ може залишитися без тепла: ракетою пошкоджено теплотрасу

У Києві вибухнула ракета / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Росіяни завдали авіаційний удар по Південному залізничному вокзалу у Києві. Але наші військові збили ракету. Як стало відомо, уламки пошкодили велику теплотрасу.
Про це пише РБК-Україна.
В прес-службі "Укрзалізниці" уточнили, що російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок та дітей.
Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних пошкоджень. Рух поїздів продовжується.
"Наше Героїчне ППО збило крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. Слава Українським ППО!" – написав радник міністра внутрішніх справ Telegram Антон Геращенко.
Що робити, якщо потрапили під завал зруйнованого будинку
Перш за все знайте, що рятувальники вже виїхали до вас.
Далі слідуйте наступним рекомендаціям:
- кличте на допомогу;
- повідомте тих, хто вас чує, де ви перебуваєте і що з вами сталося;
- спокійно чекайте, доки розберуть завал.
Що робити, якщо вас ніхто не чує:
- Спробуйте вивільнити руки та ноги;
- Отже, подивіться, якими предметами вас завалило;
- Якщо вони не надто важкі, почніть обережно розбирати завал. Намагайтеся не пересунути того, на чому все тримається;
- Якщо не бачите, чим вас завалило, або предмети, що впали на вас, дуже важкі, продовжуйте кличте на допомогу, не зупиняйтеся;
- Якщо ніхто не чує, почніть розбирати завал;
- Звільнившись, огляньте себе. Якщо необхідно, надайте першу допомогу: зупиніть кровотечу, зафіксуйте зламану кінцівку.
Якщо ви не можете вибратися з дому:
- Намагайтеся повідомити про себе: скористайтеся телефоном мобільного зв'язку, стукайте по трубах та батареях опалення, голосно кличте на допомогу;
- Очікуючи на допомогу, намагайтеся уникнути переохолодження: при можливості постелити що-небудь на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руку, коліна підтягніть до грудей.
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