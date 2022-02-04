Київ на порозі червоної зони? Яка ситуація із COVID-19 у столиці

3 лютого в місті від COVID-19 вилікувалася 961 людина / Колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 3 лютого, у Києві виявили 2869 нових підтверджених випадків COVID-19. З кожним днем хворих стає дедалі більше, і столиця вже перейшла в помаранчеву зону адаптивного карантину.

Сайт "Сегодня" зібрав усе, що відомо про коронавірус у Києві.

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Статистика з коронавірусу

За добу у столиці зафіксували 2869 нових підтверджених випадків коронавірусної інфекції. Усього померло 18 осіб, а вилікувалися від COVID-19 961 людина за добу.

Помаранчева зона

Київ 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Саме такий прогноз робив головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак. Цей перехід був несподіваним.

При цьому голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

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"Не зважаючи на високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але незважаючи на це, всі госпітальні бази столиці поступово займаються. Поки що вони не зайняті до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок збільшуватиметься", – Розповів Рубан.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. Від 1 лютого мешканці столиці зможуть і оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін дії становить 270 днів.

Сертифікат можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів від щеплення.

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