Київ накрили гроза і пилова буря – вітер зносить все на своєму шляху (відео)

У деяких регіонах Києва почалася сильна злива, яка заливає вулиці

У Мережі вже з'явилися перші фото наслідків негоди/Фото: колаж "Сьогодні"

Київ накрила гроза – користувачі Мережі публікують показові відео, на яких сильний вітер практично здуває все на своєму шляху.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

На вулиці Лютневій в ресторані "Маячок" дув сильний вітер – парасольки і шезлонги ледь утримувалися на місці.

А на Троєщині вже щосили бушує негода – там насувається пилова буря. А в інших регіонах на лівому березі сильна злива заливає вулиці.

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А тим часом в Мережі вже з'явилися перші фото наслідків негоди – на вулиці Олександра Архипенка впало дерево.

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Фото: dtp.kiev.ua

У ДСНС вже попереджали українців про погіршення погодних умов. У Києві та Київській області найближчими годинами з утриманням до кінця діб 17 липня очікуються грози. А 18 липня вдень у західних областях грози, місцями град і шквали 15-20 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі.

А поблизу станції метро "Олімпійська" затопило пішохідний перехід – людям доводиться йти по воді або шукати інші переходи.

Як ми повідомляли, раніше сильні зливи зі штормовим вітром обрушилися на Бердянськ і розгромили міські пляжі, а на берег викинуло купу медуз.

Тим часом полтавський телеканал досить оригінально підійшов до погодного блоку – його тепер ведуть напівголі хлопці.