Київ зупинився в заторах, а громадський транспорт затримується (карта)

Київ скували численні затори. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві ввечері 26 листопада значно ускладнилася ситуація на дорогах. Водії зупинилися в заторах, а громадський транспорт затримується через кілька ДТП в столиці.
Про це свідчать дані з Google карти та повідомлення Telegram-каналу "Зміни руху | Київпастранс".
Затримки громадського транспорта
Так, затримується рух автобусів №37 по вул.Бударіна – санаторій Перемога через ДТП. На місце викликано поліцію. Рух відновлено о 17:16, але курсування продовжується з відхиленням від графіка.
Крім того, затримується рух тролейбусів №16, 23, 35 по вул. Стеценка з причини ДТП. На місце викликано поліцію.
Затори в Києві
Ситуація на лівому березі
Затори утворилися на вулиці Миропільська, проспекті Визволителів, на Броварському проспекті у напрямку виїзду з міста. Стоїть рух на Харківському шосе та вулиці Здолбунівська. Також затори спостерігаються вздовж Дніпровської набережної.
Ситуація на правому березі
На Оболоні затори в районі станції метро Мінська, проспекті Степана Бандери.
Крім того, затори спостерігаються на вулиці Олени Теліги, проспекті Перемоги, Чоколівському бульварі, проспекті Валерія Лобановського.
Рух ускладнений також на Кільцевій дорозі.
Ситуація в центрі
Центр повністю "червоний" – там зупинився рух практично на всіх вулицях. Зокрема, в заторах стоять водії на Хрещатику, Володимирській, бульварі Тараса Шевченка, Шовковичній, Лютеранській, бульварі Лесі Українки, на Нижньому валу та Глибочинській.
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