Київ паралізували затори! Де не проїхати (карта)

Більшість заторів у столиці утворилося через аварії / Фото: Колаж: Сьогодні
У вівторок увечері у Києві знову затори. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. На бульварі Перова три аварії, тут невеликий затор.
Біля станції метро "Лівобережна" утруднений рух на Броварському проспекті.
Затори також на проспекті Бажана перед Південним мостом.
Правий берег. Також корки на бульварі Дружби народів.
Затори на Голосіївському проспекті. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.
Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.
Також складно проїхати на проспекті Степана Бандери.
Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на вулиці Костянтинівській та на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.
Чому в Києві багато заторів?
Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв один до одного.
"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, — зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".
Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.
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