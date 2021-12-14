Київ паралізували затори! Де не проїхати (карта)

Більшість заторів у столиці утворилося через аварії / Фото: Колаж: Сьогодні

У вівторок увечері у Києві знову затори. Найскладніша ситуація зараз у центрі та на правому березі.

Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.

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Лівий берег. На бульварі Перова три аварії, тут невеликий затор.

На бульварі Перова стоїть рух / Фото: Google Maps

Біля станції метро "Лівобережна" утруднений рух на Броварському проспекті.

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Затори також на проспекті Бажана перед Південним мостом.

Біля метро "Славутич" рух стоїть / Фото: Google Maps

Правий берег. Також корки на бульварі Дружби народів.

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На бульварі Дружби народів корки / Фото: Google Maps

Затори на Голосіївському проспекті. На Великій Окружній дорозі також рух утруднений.

Кільцева дорога стоїть у пробках / Фото: Google Maps

Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.

Також складно проїхати на проспекті Степана Бандери.

На проспекті Степана Бандери рух утруднений / Фото: Google Maps

Центр. Затори – на Набережному шосе, а також на вулиці Костянтинівській та на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського мосту.

У центрі ситуація найскладніше / Фото: Google Maps

Чому в Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв один до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, — зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. У результаті виникають ускладнення на дорогах".



Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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