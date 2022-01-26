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Київ стоїть у заторах, а трамваї затримуються: як потрапити на роботу (мапа)

Софія Ковнір
26 січня, 08:44
Рух утруднений на кількох вулицях столиці

У столиці затримується транспорт та затори. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 26 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. На дорогах утворилися значні затори.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на столичних дорогах.

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Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв № 14, 15 на вул. Василенка/бульв. Вацлава Гавела у напрямку просп. Відрадний через ДТП. На місце викликано поліцію.

Де затори у столиці?

Великі корки на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та вулиці Жилянській.

Крім того, рух ускладнений на вулицях Довженка, Гетьмана, Чорновола та Іллєнка.

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Де затори в Києві станом на ранок 26 січня

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Чому в Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом ранки в Києві починаються зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає обстановка на дорогах, а саме часті ДТП.

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а він іноді буває дуже дивним. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.

Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.

Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.

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