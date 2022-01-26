Київ стоїть у заторах, а трамваї затримуються: як потрапити на роботу (мапа)

У столиці затримується транспорт та затори. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 26 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. На дорогах утворилися значні затори.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на столичних дорогах.

Затримується рух трамваїв № 14, 15 на вул. Василенка/бульв. Вацлава Гавела у напрямку просп. Відрадний через ДТП. На місце викликано поліцію.

Великі корки на Бессарабській площі, проспекті Перемоги та вулиці Жилянській.

Крім того, рух ускладнений на вулицях Довженка, Гетьмана, Чорновола та Іллєнка.

Де затори в Києві станом на ранок 26 січня

Останнім часом ранки в Києві починаються зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає обстановка на дорогах, а саме часті ДТП.

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремих лініях. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а він іноді буває дуже дивним. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.

Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.

Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.

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