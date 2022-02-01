Київ тепер "помаранчевий". В Україні оновили карантинні зони

В Україні фіксують все більше випадків коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, Тепер показник перевищує норму більш ніж в 11 разів. Київ уже перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. "Жовтими" залишаються лише чотири регіони.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Реклама

Загалом по Україні рівень захворюваності на ковід становить 859 на 100 тис. населення, при цьому норма для зеленої зони – до 75 на 100 тис. населення. Тобто показник більший за норму в 11,45 раза.

Червона зона:

Прикарпаття;

Рівненська область.

Жовта зона:

Дніпропетровська;

Київська;

Кіровоградська;

Полтавська область.

Ще 19 регіонів, зокрема Київ, входять до помаранчевої зони карантину.

Що заборонено у червоній зоні?

робота закладів громадського харчування;

робота закладів освіти, у яких повністю вакциновано менш як 100% працівників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів;

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків та магазинів;

робота спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Обмеження не поширюються в тих випадках, якщо 100% співробітників та відвідувачів установ або заходів будуть повністю вакциновані та мати зелений COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту, експрес-тестування на антиген або сертифікат про одужання.