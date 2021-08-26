Київ загруз у пробках: яка ситуація на дорогах 26 серпня (карта)

Київ "стоть" в пробках. Фото: колаж "Сегодня"
У Києві в четвер, 26 серпня, під час дощу утворилися великі затори. На дорогах столиці в багатьох районах рух ускладнений.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Виїхати з лівого берега складно
Лівий берег. На виїзді з Троєщини на проспекті Романа Шухевича перед Північним мостом затор.
Перед Русанівським мостом на Броварському проспекті – від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку".
Пробка також біля станції метро "Дарниця". А також в районі станції метро "Чернігівська" на вулицях Миропільська і Братиславська.
Перед мостом Патона затор на проспекті Соборності. На Дарницькому шосе перед Дарницьким мостом затор.
Від станції метро "Осокорки" до станції "Славутич" – перед Південним мостом корки. А також на вулиці Центральній.
Правий берег "коштує"
Правий берег. Від станції метро "Теремки" до "Голосіївської" в сторону Деміївки затор.
На Великій Кільцевій дорозі – від вулиці Малої Окружної до вулиці Соборній. Рух ускладнений також на самій вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці.
Від метро "Житомирська" до метро "Берестейська" стоїть рух.
У районі метро "Академмістечко" затор на вулиці Академіка Єфремова, бульварі Академіка Вернадського, проспекті Академіка Палладіна та Великій Окружній.
На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Олени Теліги, Кирилівської, Семена Скляренка, Богатирській, а також проспекті Степана Бандери.
Центр паралізований
Центр. Затор – на Набережному шосе, а також Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.
Крім цього на Андріївському узвозі, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги в районі станції метро Університет, бульварі Тараса Шевченка, на Бессарабській площі, алеї Героїв Крут, бульварі Лесі Українки, Великій Житомирській. На вулиці Льва Толстого ДТП.
Раніше ми писали:
- Київ увійшов до ТОП-3 міст з самими щільними пробками. Про це свідчать дані щорічного звіту нідерландських фахівців.
- під Києвом сталася страшна ДТП – людей викинуло з авто.