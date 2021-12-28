Київ ввечері скували затори – де не проїхати (карта)

Затори утворилися в більшості районів столиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 28 грудня в Києві значно ускладнилася ситуація на дорогах. Затори спостерігаються фактично в усіх районах столиці.

Про це свідчать дані Google maps.

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Центр

Рух ускладнений на вулицях Хрещатик, Володимирська, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Михайлівська, Велика Житомирська, Льва Толстого, Велика Васильківська, бульварі Лесі Українки.

В районі Контрактової площі затори спостерігаються на Нижньому валу. Також складна ситуація на Набережно-Хрещатинській.

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Правий берег

Окрім того, затори утворилися на вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Олександра Довженка, проспекті Перемоги, Чоколівському бульварі, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Стеценка, Саперно-Слобідській, а також на Кільцевій дорозі.

Лівий берег

Ситуація на дорогах ускладнена на Харківському шосе, частково на бульварі Перова, Броварському проспекті, Дніпровській набережній.

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На мостах поки що проїзд відносно вільний, лише на мосту Метро спостерігаються незначні затори.

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