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Київ увечері застиг у заторах: де не проїхати (карта)

Тетяна Очеретяна
17 січня, 18:15
Київ застиг у заторах увечері 17 січня – які вулиці краще об'їжджати, щоб не потрапити у тягучку, список

У Києві почалися величезні пробки / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці увечері 17 січня утворилися величезні затори у всіх районах. Центр міста практично "стоїть", як і основні шляхи.

Сайт "Сьогодні" розбирався, які вулиці краще об'їжджати.

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Правий берег

Окружною дорогою, як і виїздами з Києва, зараз рух дуже повільний. Найгірша ситуація на дорогах у бік Вишневого та Софійської Борщагівки, а також біля станції метро "Житомирська".

Київ застиг у пробках. Дані Google Карт

Де ще можна застрягти в заторах:

  • Вул. Івана Виговського;
  • Вул. Олени Теліги;
  • Проспект Перемоги;
  • Вул. Юрія Іллєнка;
  • Проспект Степана Бандери;
  • Преспект Героїв Сталінграда;
  • Голосіївський проспект;
  • Вул. Васильківська;
  • Бульвар Дружби Народів;
  • Проспект Валерія Лобановського.
Дані Google Карт

Що відбувається у центрі?

У центрі міста ситуація ще гірша через мітинги. Учасники акцій протесту перекрили Володимирський проїзд і час від часу пропускають лише тролейбуси.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Прилеглі до цього проїзду вулиці – Володимирська та Велика Житомирська – теж завмерли у заторах.

Дані Google Карт

Також "стоять" такі ділянки:

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  • Вул. Саксаганського;
  • Проспект Перемоги;
  • Вул. Басейна;
  • Вул. Велика Васильківська;
  • Вул. Антоновича;
  • Вул. Круглоуніверситетська;
  • Вул. Ярославів Вал;
  • Вул. Прорізна;
  • Вул. Хрещатик.

Лівий берег

Поки що проїзди головними вулицями не застигли в заторах. На Троєщині невеликі тягучки розпочалися на проспекті Романа Шухевича, Маяковського, вулицях Закревського та Оноре де Бальзака.

Дані Google Карт

На Воскресенці затори на вулицях Курнатовського, бульварі Перова та вулиці Братиславській.

У Дніпровському районі ситуація набагато складніша. Проїзд ускладнений на таких ділянках:

  • Вул. Гната Хоткевича;
  • Харківське шосе;
  • Вул. Привокзальна;
  • Вул. Анни Ахматової;
  • Вул. Тростянецька;
  • Дніпровська набережна.
Дані Google Карт

Ситуація на мостах

Станом на 17:30 проїзд утруднений всіма автомобільними мостами – затори на дорозі у напрямку з правого на лівий берег.

Дані Google Карт

Найсерйозніша ситуація на Північному мості – там утворилися величезні затори і на під'їздах до переправи. Також пробки є біля мосту Патона.

На Московському шосе біля Південного мосту велика тягучка, сам міст теж у заторах.

Дані Google Карт