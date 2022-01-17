Київ увечері застиг у заторах: де не проїхати (карта)

У Києві почалися величезні пробки / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці увечері 17 січня утворилися величезні затори у всіх районах. Центр міста практично "стоїть", як і основні шляхи.

Сайт "Сьогодні" розбирався, які вулиці краще об'їжджати.

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Правий берег

Окружною дорогою, як і виїздами з Києва, зараз рух дуже повільний. Найгірша ситуація на дорогах у бік Вишневого та Софійської Борщагівки, а також біля станції метро "Житомирська".

Київ застиг у пробках. Дані Google Карт

Де ще можна застрягти в заторах:

Вул. Івана Виговського;

Вул. Олени Теліги;

Проспект Перемоги;

Вул. Юрія Іллєнка;

Проспект Степана Бандери;

Преспект Героїв Сталінграда;

Голосіївський проспект;

Вул. Васильківська;

Бульвар Дружби Народів;

Проспект Валерія Лобановського.

Дані Google Карт

Що відбувається у центрі?

У центрі міста ситуація ще гірша через мітинги. Учасники акцій протесту перекрили Володимирський проїзд і час від часу пропускають лише тролейбуси.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Прилеглі до цього проїзду вулиці – Володимирська та Велика Житомирська – теж завмерли у заторах.

Дані Google Карт

Також "стоять" такі ділянки:

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Вул. Саксаганського;

Проспект Перемоги;

Вул. Басейна;

Вул. Велика Васильківська;

Вул. Антоновича;

Вул. Круглоуніверситетська;

Вул. Ярославів Вал;

Вул. Прорізна;

Вул. Хрещатик.

Лівий берег

Поки що проїзди головними вулицями не застигли в заторах. На Троєщині невеликі тягучки розпочалися на проспекті Романа Шухевича, Маяковського, вулицях Закревського та Оноре де Бальзака.

Дані Google Карт

На Воскресенці затори на вулицях Курнатовського, бульварі Перова та вулиці Братиславській.

У Дніпровському районі ситуація набагато складніша. Проїзд ускладнений на таких ділянках:

Вул. Гната Хоткевича;

Харківське шосе;

Вул. Привокзальна;

Вул. Анни Ахматової;

Вул. Тростянецька;

Дніпровська набережна.

Дані Google Карт

Ситуація на мостах

Станом на 17:30 проїзд утруднений всіма автомобільними мостами – затори на дорозі у напрямку з правого на лівий берег.

Дані Google Карт

Найсерйозніша ситуація на Північному мості – там утворилися величезні затори і на під'їздах до переправи. Також пробки є біля мосту Патона.

На Московському шосе біля Південного мосту велика тягучка, сам міст теж у заторах.