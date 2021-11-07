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Кияни залишаться без води 8 листопада: список вулиць

Софія Ковнір
7 листопада, 15:05
Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт

У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 8 листопада, у Києві на кількох вулицях відключать водопостачання. Це пов'язано із проведенням планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Київводоканал".

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Де не буде води?

8 листопада води у столиці не буде за такими адресами:

  • вулиця Борщагівська, 10, 10А, 12;
  • проспект Перемоги, 23А, 11.

Важливо додати, що водопостачання відключать із 19:00 8 листопада до 07:30 9 листопада.

У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"

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У Києві на Великій Окружній дорозі пошкодження водопроводу

У Києві на Великій Кільцевій дорозі комунальники ліквідують пошкодження водопровідної мережі. На багатьох житлових масивах зменшили тиск у водопроводі. Однак питну воду можна набрати у спеціальних автоцистернах.

Знижено тиск у зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:

  • Микільська Борщагівка,
  • Південна Борщагівка,
  • Теремки-1,
  • Теремки-2,
  • Феофанія,
  • Голосіїв,
  • Батиєва Гора,
  • Залізничний масив,
  • Олександрівська Слобідка,
  • Солом'янка,
  • Первомайськ,
  • Чоколівка,
  • Отрадний.

Де набрати води

Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:

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  • вул. Зодчих, 60, 60-А;
  • вул. Якуба Коласа, 14;
  • бул. Кольцова, 17;
  • вул. Гната Юри, 1/11;
  • вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

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