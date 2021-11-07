Кияни залишаться без води 8 листопада: список вулиць

У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 8 листопада, у Києві на кількох вулицях відключать водопостачання. Це пов'язано із проведенням планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі КП "Київводоканал".

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Де не буде води?

8 листопада води у столиці не буде за такими адресами:

вулиця Борщагівська, 10, 10А, 12;

проспект Перемоги, 23А, 11.

Важливо додати, що водопостачання відключать із 19:00 8 листопада до 07:30 9 листопада.

У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"

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У Києві на Великій Окружній дорозі пошкодження водопроводу

У Києві на Великій Кільцевій дорозі комунальники ліквідують пошкодження водопровідної мережі. На багатьох житлових масивах зменшили тиск у водопроводі. Однак питну воду можна набрати у спеціальних автоцистернах.

Знижено тиск у зовнішніх водопровідних мережах на житлових масивах:

Микільська Борщагівка,

Південна Борщагівка,

Теремки-1,

Теремки-2,

Феофанія,

Голосіїв,

Батиєва Гора,

Залізничний масив,

Олександрівська Слобідка,

Солом'янка,

Первомайськ,

Чоколівка,

Отрадний.

Де набрати води

Автоцистерни з питною водою чергуватимуть за адресами:

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вул. Зодчих, 60, 60-А;

вул. Якуба Коласа, 14;

бул. Кольцова, 17;

вул. Гната Юри, 1/11;

вул. Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).

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