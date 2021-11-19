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Кияни залишаться без води на кілька днів: список вулиць

Софія Ковнір
19 листопада, 07:52
Водопостачання відключать 22, 23 та 24 листопада

У Києві відключать водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві на кілька днів місцеві мешканці залишаться без водопостачання. Це пов'язано з проведенням планових ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де не буде води?

22 листопада

  • На вулиці Озерна, №18а, №20, №22, №24, №26
  • По проспекту Оболонський, 49
  • На вулиці Кудряшова, №5, №5а, №3, №7, №12/14 та №14а
  • На вулиці Озерна, №26, №28 та №30/5

23 листопада

  • На вулиці Героїв Дніпра, 35
  • На Харківському шосе, 201/203

24 листопада

  • На вулиці Озерна, №24, №26
  • По проспекту Оболонський, 49

Відключення води у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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