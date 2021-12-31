Київська новорічна ялинка увійшла до списку найкрасивіших у Європі

В столиці України – ідеальне місце для путешественников. Коллаж "Сегодня"

Київська новорічна ялинка на Софійській площі увійшла до топу 15 найкрасивіших ялинок Європи за рейтингом Europe Best Destinations.

Про це повідомляє веб-сайт Europe Best Destinations.

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Минулого року Київ посідав 5 місце, цей список – щорічний рейтинг ялинок у європейських містах. Згідно з рейтингом, головна українська ялинка посідає 13 місце у списку. Київ обігнав Рим, але поступився Варшаві.

На сайті наголошується, що у столиці України – ідеальне місце для мандрівників, які шукають справжності, снігу, традицій. У Києві не один, а кілька різдвяних ярмарків, що ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд.

Також п'ять найкрасивіших визнали ялинки у Мальті, Франції, Португалії, Угорщині та Литві.

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31 грудня останній день, щоб купити ялинки

Він додав, що близько 200 офіційних ярмарків із продажу новорічних дерев працюватимуть у столиці до 31 грудня включно.

А вже з 4 січня почнуть працювати 15 пунктів утилізації зрізаних хвойних дерев . Так новорічне дерево отримає друге життя та принесе користь зеленим насадженням столиці.

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