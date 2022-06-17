Київська влада бореться з веселунами: що заборонили цього разу

Влада в Києві попросила жителів дотримуватися правил. / Фото: Укрінформ, pixabay.com, Колаж: Сьогодні

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші в Києві. Зокрема, заборонено використовувати феєрверки в столиці.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

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Як зазначається, доручення стосується дотримання режиму тиші, зокрема заборони:

видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці;

гучного співу;

трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури.

Також заборонено користуватися іншими гучномовними установками.

"В умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва. Просимо вас дотримуватися правил у цей непростий час", – йдеться в повідомленні.

Фото – t.me/VA_Kyiv.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав про те, що найбільший український онлайн-ритейлер вирішив зняти з продажу феєрверки з петардами та іншу піротехніку. Як повідомили в Rozetka, раніше в них таку продукцію збували тільки компанії-партнери.