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Київське метро зупинило рух "червоною" гілкою

Світлана Москаленко
26 лютого, 08:08
Усі станції працюють лише в режимі укриттів

Жителі Києва рятуються від обстрілу у метро. Фото Reuters

Столична влада повністю зупинила рух поїздів "червоної" гілки метрополітену. Про це повідомляє КМДА.

"Станції "червоної" лінії метрополітену працюють тільки в режимі укриття. Рух потягів по "синій" та "зеленій" гілках метро здійснюється у штатному режимі. За потреби на станціях можуть бути опущені гермозатвори", – йдеться у повідомленні.

Також у Києві пролунали сирени повітряної тривоги.

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Що робити киянам прямо зараз

  • Якщо ви в укритті – не залишайте його.
  • Якщо ви вдома – не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтесь у закритому приміщенні – наприклад, у ванні.
  • Прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків та куль.
  • Якщо ви почуєте сирени повітряної тривоги – негайно вирушайте до найближчого укриття.

Карта укриттів Києва доступна за посиланням