Кличко: ця ніч буде дуже важкою, російські військові – впритул до Києва

Кличко: "Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива" / Фото: Колаж: Сьогодні

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що російські військові підібралися впритул до столиці України. У зв'язку з цим розміщені блокпости не лише на основних в'їздах до міста, а й буде перекрито рух біля стратегічних об'єктів.

Про це Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Telegram.

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"Ситуація зараз для Києва – без перебільшення – загрозлива. Наступна ніч під ранок буде дуже важкою. Російські військові – впритул до столиці. Військові та правоохоронці знешкоджують диверсійні групи", – повідомив він.

За словами мера, під особливий контроль та охорону було взято мости, де зараз чергує наша військова техніка.

Кличко також додав, що на даний момент 112 бригада територіальної оборони Києва укомплектована на сто відсотків. Йде підготовка до створення нових військових підрозділів.

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Нагадаємо, раніше сьогодні Володимир Зеленський записав відеозвернення з двору Банкової у Києві, де оголосив, що разом із урядом залишається у столиці.

А в МВС анонсували захід Збройних Сил України до міста. Місцевих жителів попросили ніде не повідомляти про пересування наших захисників.