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Кличко попросив киян почекати з поверненням додому

Марія Николаєнко
1 квітня, 21:24
Мер Києва розповів, що під столицею продовжуються бої

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу столиці тривають серйозні "великі" бої — про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Reuters.

Він також звернувся до мешканців, які виїхали та попросив їх не поспішати.

"Ризик загинути досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, зачекайте ще трохи часу", — заявив він.

Війна в Україні 1 квітня

  • Російські війська продовжують часткове відведення підрозділів з півночі Київської області у бік кордону з Білоруссю. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 квітня.
  • На Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу відбили 7 ворожих атак та знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 автомобілі та дві артилерійські системи. Також збитий БПЛА типу "Орлан-10".
  • Російські війська повністю вийшли з Броварського району, що межує з Києвом та Чернігівською областю.
  • Маріуполь залишається закритим для в'їзду та небезпечним для виїзду особистим транспортом.