Кличко попросив киян почекати з поверненням додому

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Поблизу столиці тривають серйозні "великі" бої — про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Reuters.

Він також звернувся до мешканців, які виїхали та попросив їх не поспішати.

"Ризик загинути досить високий, і тому моя порада всім, хто хоче повернутися: будь ласка, зачекайте ще трохи часу", — заявив він.

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