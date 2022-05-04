Кличко попередив про пожежі під Києвом

Віталій Кличко порадив не панікувати через дим / Фото: Колаж: Сьогодні

На Київщині спалахують пожежі — про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, горить близько 1 га лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки у Чорнобильській зоні. На ліквідації пожеж працюють бійці ДСНС та піротехніки, задіяно спецтехніку.

"Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці", – закликав Кличко.

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