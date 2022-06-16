Кличко зустрівся з Шольцем. Про що говорили мер та канцлер (відео)

Віталій Кличко розповів про зустріч з Олафом Шольцем. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Це сталося у четвер, 16 червня, коли лідери європейських країн прибули до столиці України. За словами міського голови, з Шольцем вони обговорили підтримку нашої країни європейськими партнерами та необхідну допомогу.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Говорили про підтримку України європейськими партнерами та необхідну допомогу. – Зброєю, економічну, фінансову допомогу та більш потужні й ефективніші санкції проти російського агресора. А також – підтримку європейським співтовариством кандидатства України в члени ЄС", – розповів мер Києва.

Він зазначив: це важливо, що світові лідери відвідують Україну та самі бачать наслідки варварських дій Росії, яка знищує наші міста та по-звірячому вбиває мирних українців.

За словами Кличка, міжнародні партнери мають розуміти, що умиротворення агресора лише розпалить його апетити. І війна перекинеться й на країни ЄС.

"Тому Україні, яка прийняла на себе удар імперського зла і героїчно борониться, потрібно допомагати сьогодні і зараз!" – підсумував міський голова.

Шольц розповів, які традиції зламала Німеччина заради перемоги України над Путіним

Україна отримає від уряду Німеччини не лише оборонну, а й наступальну зброю, щоб не допустити перетасовування кордонів усередині Європи.

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Про це запевнив канцлер Німеччини Олаф Шольц після переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським, лідером Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

"Німеччина давно зламала свою державну традицію – ми почали постачати Україні зброю. І ми робитимемо це й надалі стільки, скільки Україна матиме потребу. Ми вчимо українських військових користуватися німецькою зброєю – самохідними гаубицями та зенітними установками. Ми також пообіцяли поставити установки "Ірис", які захищатимуть цілі міста від повітряних нападів. Ми також домовилися зі США та Великою Британією, що постачатимемо установки залпового вогню", – заявив на галявині у центрі Києва Олаф Шольц.

Також німецький лідер розповів, як у Німеччині захоплюються мужністю українських воїнів, які протистоять російському агресору.

"Я хочу запевнити вас у підтримці українців у їхній героїчній боротьбі. Викликає захоплення, як українці, мужні солдати, борються з вторгненням Росії. За це я хочу вам, пане президенте, висловити своє захоплення. Разом зі своїм французьким колегою, з прем'єр-міністром Італії та з президентом Румунії ми прибули, щоб висловити це особисто", – сказав Шольц.

У Берліні зробили висновок, що після вторгнення Москви до незалежної сусідньої країни у світі настала зміна епох.

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"Очевидно, що напад на Україну означає зміну епох, тому що Росія намагається силою пересунути кордони в середині Європи. І це неприпустимо. Тому Німеччина разом з іншими країнами світу з перших днів стала на бік України. Ми підтримуємо Україну у захисті її суверенітету та територіальної цілісності. Ми підтримуємо це фінансово великими сумами. У гуманітарному плані, прийнято у Німеччині 800 тисяч біженців. 135 тисяч українських дітей ходять уже до німецьких шкіл", – розповів німецький політик.

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