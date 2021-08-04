До Дня Незалежності в Бучі відкриють "Академію спорту": що там буде

Комплекс буде називатися "Академія спорту", його зводять в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво"

«Академію спорту» зводять в рамках програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». Фото: koda.gov.ua

До Дня Незалежності України у місті Буча на Київщині буде завершене будівництво багатофункціонального спортивного комплексу, який буде використовуватися в тому числі для змагань з олімпійських видів спорту всеукраїнського та міжнародного значення.

Про це повідомляє Київська ОДА.

Майбутній спорткомплекс зможе приймати змагання обласного, державного та міжнародного рівня. Об’єкт розраховано на 570 відвідувачів у день. Скористатися його послугами зможуть 57 тисяч мешканців Бучанської міської територіальної громади.

За словами голови Київської ОДА Василя Володіна, на базі комплексу буде можливою організація занять з міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, великого тенісу. На його базі також проводитимуться уроки фізкультури розташованої поруч Бучанської ЗОШ №2, де також триває капітальний ремонт, який повинен завершитись у вересні.

На території комплексу буде 5 спортивних майданчиків. Фото: koda.gov.ua

Читайте також:

До Дня Незалежності відремонтують Музей писанки в Коломиї

Реклама

Проєктом передбачені спортзал, глядацькі трибуни, роздягальні, душові, санвузли, малі тренажерні зали, робочі кабінети, а на території — 5 спортивних майданчиків: два міні-футбольних поля зі штучним покриттям, один баскетбольний майданчик із поліуретановим покриттям, один багатофункціональний майданчик, один майданчик для занять зі strit-файту.

"Наразі вже збудовано двоповерхову будівлю, два міні-футбольних поля та спортивні майданчики, влаштовано зовнішні мережі, встановлено вікна та двері. Тривають роботи з внутрішнього та зовнішнього оздоблення, розпочали встановлювати місця для вболівальників, облаштовувати дикторську та освітлення, готуються до настилу спортивного лінолеуму. До кінця тижня мають завезти баскетбольні щити", — зазначається у повідомленні КОДА.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив про плани у 2021 році відновити та побудувати 80 стадіонів та 29 басейнів.

Раніше ми повідомляли, що на "Великому будівництві" мостів у Запоріжжі острів Хортиця з'єднали з лівим берегом міста.

Крім того, в одеському аеропорту відкрили унікальну злітну смугу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: