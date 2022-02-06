Коли в Київ прийде весна? Новий прогноз синоптиків

Температура повітря в місті може піднятися до 7 градусів тепла / Колаж "Сьогодні"

Погода в Києві найближчими днями відзначиться плюсовою температурою, але буде хмарно. Майже щодня синоптики прогнозують опади, однак без сильних вітрів.

Про це повідомляє gismeteo.

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Завтра, 7 лютого, температура повітря прогріється до +5 градусів, проте йтиме сніг з дощем, хмарно.

У вівторок, 8 лютого, синоптики обіцяють +1 градус та хмарну, але суху погоду.

9 лютого стовпчики термометрів покажуть близько 4 градусів вище нуля, а ось 10-11 лютого повітря в Києві почне прогріватися. Буде близько 6-7 градусів тепла, але сонця не обіцяють.

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У п'ятницю, 11 лютого, очікується похмура погода, проте зрідка виглядатиме сонце. Температура підніметься до 3 градусів тепла, піде дощ.

У суботу термометр покаже також близько 3 градусів тепла, буде хмарно, а ось у неділю – ясно. Однак стане холодніше. Синоптики обіцяють максимум +1 градус.

Погода у Києві на тиждень. Скрін: gismeteo.

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Яка температура буде у лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу, на високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми (тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси). На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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