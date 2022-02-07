Коли у Києві відкриють станцію метро "Львівська брама". Ми дізналися терміни – ексклюзив

У столиці продовжать будівництво нової станції метро / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський метрополітен оголосив тендер на розробку проекту з будівництва виходу зі станції метро "Львівська брама". Як дізнався сайт "Сьогодні", проектні роботи коштуватимуть 73,4 мільйона гривень.

Вже не на львівській площі?

Головна особливість у тому, що вихід зі станції-довгобуду вже планують зробити не на Львівській площі, як обіцяли минулими роками, а трохи далі – у районі вулиць Січових стрільців та Кудрявського узвозу.

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У завданні на проектування "Будівництво станційного комплексу "Львівська брама" з будівництвом входу" прописано, що зовнішній вхід (вихід) станції передбачений у місці, обмеженому вулицями Січових стрільців, Кудрявський узвіз та Кудрявській, з огляду на містобудівну ситуацію та рішення Київради від 01.00. 88/4900 "Про запровадження мораторію на нове будівництво та відведення земельних ділянок у межах Львівської площі".

Звичайно ж, депутати Київради можуть скасувати чинний мораторій, адже питання стосується будівництва станції метро, на яку місцеві жителі чекають уже понад 30 років. Але, мабуть, на Львівській площі хтось уже запланував будувати щось вигідніше, ніж вихід зі станції метро.

"Особисто мені однаково, де буде вихід зі станції – на Львівській площі чи Січових стрільців, головне, щоб ця станція нарешті з'явилася! Це значно спростить життя нам – місцевим мешканцям. Зараз, щоб доїхати на роботу, нам треба якось добиратися на Лук'янівську, йти пішки на Золоті ворота або їхати на Майдан Незалежності", – каже місцева мешканка Ольга.

Поки що тільки проект

У Київському метрополітені пояснили, що зараз лише оголошено тендер на проектування виходу зі станції "Львівська брама". Якщо тендер відбудеться (він призначено на 22 лютого), то його переможець розроблятиме проект станційного комплексу до серпня 2023 року.

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У Київському метрополітені пояснюють, що більш точну інформацію про проект можна буде дізнатись, коли визначать переможця тендеру. Тоді стануть відомі всі деталі по ньому, у тому числі й можливе місце розташування виходу зі станції "Львівська брама".

Нагадаємо, що будівництво "Львівської брами" розпочали в середині 1991 року, але роботи було заморожено у 1996 році через відсутність комплексного рішення реконструкції Львівської площі, на якій було заплановано вихід зі станції.

Незважаючи на те, що станція є недобудованою, на ній є багато різних комунікацій. Тож тут постійно знаходиться черговий. Загалом тут працюють чотири особи. На станції немає пасажирів, але тут є обладнання, що діє, і його потрібно обслуговувати.

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Коли можуть відчинити "Львівські ворота"?

У Київському метрополітені додають, що поки що точна дата відкриття станції невідома. Раніше озвучувалася дата 2025 року.

"Тендер на будівництво виходу з "Львівської брами" може бути оголошений після завершення його проектування. Це вирішуватиме місто, оскільки будівництво капітальних об'єктів передбачає бюджетне фінансування, а відповідно – визначити такі можливості може лише місто", – повідомили сайту "Сьогодні" у Київському метрополітені.

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