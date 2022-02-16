Коли в Україні потеплішає до +12? Прогноз на тиждень

В Україні чекають потепління до +12 градусів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні до кінця тижня буде похмурною та дощовою. Однак синоптики також прогнозують потепління, місцями до +12 градусів.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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Так, у четвер, 17 лютого, сонячно буде лише на півдні, на решті території країни пройдуть дощі.

На півдні України стовпчики термометрів вдень показуватимуть +7...+11, вночі +1...+5 градусів. У східних регіонах вдень +3...+7 градусів, вночі похолодає до +1...+4 градусів. На півночі України денна температура повітря +3...+8 градусів, вночі буде +1...+4 градуси.

У західних областях температура повітря прогріється до +9 вдень, а вночі не опускатиметься нижче нуля.

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У п'ятницю, 18 лютого, дощі йтимуть по всій території України, окрім південних областей.

На півдні вдень до +10 градусів, вночі +2...+4 градуси. На сході вдень +4...+6 градусів, вночі +1...+3 градуси. У північних регіонах буде найхолодніше – до +5 градусів вдень та до -2 градусів вночі.

У суботу, 19 лютого, дощі накриють північні та західні області, у решті – без опадів.

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У південних областях вдень температура прогріється до +12 градусів, а вночі опуститься до 0. На сході температура повітря до +7 вдень і 0...+2 вночі. У північних регіонах денна температура повітря – на рівні +5...+8, нічна – 0...+2.

У західних областях вдень прогнозують до +9, а вночі 0...+3. У центрі України у денний час доби очікується до +9 градусів, а вночі 0 градусів.

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