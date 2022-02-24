"Коли ви будете на землі, ми вас вбиватимемо": військовий ЗСУ з Гостомеля відповів загарбникам

Над Гостомелем російська авіація / Фото: Колаж: Сьогодні

У Гостомелі тривають запеклі бої. Бригада швидкого реагування Національної гвардії України дала бій супротивникові.

Про це розповів військовий ЗСУ Харитін Старський у Facebook.

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"За результатами сьогоднішнього бою в Гостомелі нам вдалося збити три російських вертушки (вертольоти – ред.). Проблема полягала в тому, що вертушок було трохи більше, ніж у нас було БК (боєкомплект – ред.). У нас є вертушки. Але скажу так, що постійно у повітрі знаходитись не можна і коли ви будете на землі, то ми будемо вас вбивати", – сказав Старський.

У Гостомелі на цю мить перебуває до одного батальйону військових РФ. Прилетіла штурмова авіація, також 34 гелікоптери, з них точно збили три.

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"Ми забрали прапор і відійшли з мінімальними втратами, коли закінчились ПЗРК і БК для З/У. Наша арта і винищувачі відутюжили базу і взльотку, працювали по росдесанту. Протидіяти "сушкам" і "алігаторам" стрілковухою було не реально. На цю мить ударна міць бригади стримує ворога в іншому місці, тому по вертольотах відпрацювали мінімальними силами. Переважно лютували звичайні українські строковики з батальйону забезпечення. Недаремно підготували їх у кращих традиціях Гостомеля. За моїми підрахунками в ході бою знищили більше взводу росіян", – написав військовий.

Він додав, що Гостомель обов'язково відвоюємо.

Бій за аеродром

В місті Гостомель під Києвом Росія почала обстріли. Там розташоване летовище держпідприємства "Антонов". Про це повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

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"Гостомель – десант ОРДИ половина не долетіла. Половина в полоні. МВС України повідомило про захоплення російського диверсанта під Гостомелем", - йдеться в підписі до відео.

Була атака російських вертольотів із виводком десанту на аеродром Гостомель. Триває бій. Збито 3 вертольоти супротивника. Місцеві кажуть, що пролетіло більше 20 гелікоптерів.

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