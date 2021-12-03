Коли запалять ялинку на Софійській площі у Києві – дата

У грудні відкриють головну ялинку країни для киян та гостей міста / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зараз активно монтують каркас для ялинки та ковзанку на Софійській площі. Майстри вже готують декорації, гірлянди та іграшки. Сайт "Сьогодні" дізнався, коли відкриють головну ялинку країни.

Коли запалять ялинку

Прикрашати головну ялинку країни розпочнуть уже 25 листопада. А ось відкриття та запалення святкових вогнів заплановано, як завжди, на 19 грудня.

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Як запевняють організатори новорічного свята, головну ялинку країни прикрасять новими іграшками.

"Цього року прикраси будуть золотого та червоного кольорів. 15 тисяч – золотих іграшок та 10 тисяч червоного кольору. Золотого має бути більше, оскільки головна ялинка цього року присвячується Різдву. Це будуть невеликі кульки, якими ми прикрасимо гілки новорічного дерева", – розповідає сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

Каток із зірками

Найбільший сюрприз чекає на киян біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Цього року тут з'явиться ковзанка, її зроблять навколо пам'ятника

Над катком встановлять святкову ілюмінацію у вигляді зоряної колії, завширшки чотири метри.

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