Кого покарають за моторошну стрілянину в центрі Києва? Оголошені перші підозри

Учасники стрілянини постануть перед судом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Трьом учасникам бійки зі стріляниною, яка 2 лютого сталася в центрі Києва на вулиці Володимирська, повідомили про підозру. Їх затримали та невдовзі мають обрати запобіжний захід.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Хто серед підозрюваних

За хуліганські дії біля приміщення фінансової установи у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України затримали:

25-річного жителя Києва,

26-річного жителя Києва,

28-річного жителя міста Черкаси.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили газовий балончик, гладкоствольну рушницю та набої до неї, пістолет травматичної дії, мисливські карабіни та набої до них.

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Вилучена зброя. Фото: поліція

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Що загрожує учасникам стрілянини

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

За хуліганські дії та грубе порушення громадського порядку фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі.

Також у рамках розпочатого кримінального провадження призначили відповідні експертні дослідження.

Що сталося на Володимирській

2 лютого там влаштували стрілянину. Було поранено націоналіста та ветерана війни Олексія Середюка. Спочатку повідомлялося про кульове поранення, але згодом стало відомо, що він постраждав під час бійки.

За неперевіреними даними, обмінник валют, біля якого все сталося, займався криптовалютами та переводом коштів до ОРДЛО. Саме біля нього влаштували активісти влаштували сутички з працівниками фінансової установи.

Внаслідок бійки двох осіб госпіталізовано до лікарні, а 14 осіб доставлено до районного управління поліції.

Попередньо з'ясовано, що між активістами та працівниками закладу виник конфлікт та бійка. Крім того, під час інциденту учасники конфлікту здійснили кілька попереджувальних пострілів зі зброї. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

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