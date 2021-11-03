Коронавірус у Києві. Пацієнтам потрібно втричі більше кисню, ніж раніше

Ліжка з киснем у столиці заповнені майже на 75% / Фото: Колаж: Сьогодні

Пацієнтам із COVID-19 потрібно втричі більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. Якщо темпи госпіталізацій у Києві зростатимуть, то лікарні можуть зіткнутися з його нестачею.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

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"Сьогодні міські лікарні щодоби використовують від 35 до 45 тонн кисню. За словами лікарів, це майже втричі більше, ніж під час попередньої хвилі вірусу. І це – колосальні обсяги", – зазначив він.

За його словами, туди, де виникають проблеми, відразу спрямовують додаткові запаси кисню.

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"Кисень у місті поки є. Ми уклали попередньо договори з різними підприємствами на його постачання. Втім, у разі стрімкого збільшення кількості хворих, які потребують кисневої підтримки – а сьогодні ліжок з киснем у столиці заповнено майже 75%, – фахівці не виключають, що може виникнути проблема нестачі кисню", – додав Кличко.

"Метінвест" постачив понад 600 тонн кисню до лікарень

Лише у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

У відповідь на звернення представників областей "Метінвест" ухвалив рішення про допомогу з постачанням киснюмедичним установам на місцях, а саме:

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260 т – на Харківщину, станом на 25.10 вже поставлено 180 т кисню;

60 т – на Київщину, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню;

30 т – на Чернігівщину, станом на 25.10 поставлено 20 т кисню;

500 т – на Херсонщину, станом на 25.10 поставлено 10 т кисню.

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