"Червона зона" за тиждень? Скільки ще протримається Київ

У столиці спостерігається пік захворюваності / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці три дні поспіль перевищено показники госпіталізації і заповнюваність ліжок з киснем, висока смертність від інфекції, але місто досі залишається в "оранжевій зоні" карантину. Скільки ще протримається столиця і коли чекати переходу до "червоної зони", дізнавався сайт "Сьогодні".

У Держпродспоживслубі Києва підтверджують, що зараз у столиці спостерігається пік захворюваності. Він триватиме до кінця жовтня та початку листопада. А перехід до "червоної зони" оцінюється виключно за отриманими показниками.

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Поки що достовірно невідомо, коли місто перейде до "червоної зони" карантину.

"Це рішення ухвалює не міська, а державна комісія. Навіть якщо будуть отримані критичні показники, ми ще матимемо тиждень у запасі. Перехід Києва до "червоної зони" – це виключно державне рішення. За один день місто не може змінити зону карантину. Це не так швидко робиться. Якщо показники змінюються, далі вносить зміни державна комісія. А оголошується рішення за певний час. Із сьогодні на сьогодні – такого не буває", – повідомив сайт "Сьогодні" Олег Рубан, голова Держпродспоживслужби Києва.

Що кажуть у КМДА

У КМДА підтверджують, що рішення про встановлення червоного рівня епідеміологічної небезпеки приймає Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але місто збирає місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра.

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У мерії додають, що місто нарощує темпи вакцинації, тому що це єдиний спосіб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби.

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилась на 22%, а кількість нових випадків захворювання зросла на 11%.

На сьогоднішній день зайнятість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" побільшає.

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