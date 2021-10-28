"Червона зона" на порозі? У Києві COVID-показники вищі за норму

В Україні розширюється "червона зона". Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві три дні поспіль перевищені показники з поширення коронавірусу. Так, столиця опинилася на межі попадання до "червоної зони" карантину.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Київ за крок від "червоної зони" карантину

За добу у Києві підтвердили 1451 новий випадок коронавірусу, померли 39 пацієнтів, а 317 – одужали.

Як відомо, умовою переходу області до "червоної зони" карантину є перевищення двох і більше показників поширення коронавірусу протягом трьох днів поспіль.

Станом на 28 жовтня у столиці три дні поспіль перевищують показники госпіталізації та заповненості ліжок із киснем. Це означає, що невдовзі Київ може перейти до "червоної зони".

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"Червона зона" в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 27 жовтня, в Україні зафіксували 26 071 новий випадок COVID-19. Це на 3497 випадків більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 851 804 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 576 жителів України (всього – 66 204). Вилікувати вдалося 2 411 711 інфікованих (10 006 – за останню добу).