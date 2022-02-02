Червона зона наступає на п'яти: яка ситуація з COVID-19 у Києві

Штам вірусу «Омікрон» дуже швидко поширюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ уже перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Станом на ранок 2 лютого у місті зафіксовано 2499 нових випадків коронавірусу за добу. Читайте у матеріалі "Сьогодні" докладніше про ситуацію з COVID-19.

Дані щодо захворюваності

Загалом у столиці підтверджено 370 492 випадки COVID-19. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

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З початку епідемії у Києві:

одужали – 337 860 осіб (995 за добу);

померли – 8524 особи (14 за добу).

У Київській області зафіксовано 201 483 випадки COVID-19 (1 409 нових випадків на добу).

З початку епідемії в області:

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одужали – 184 129 осіб (351 за добу);

померли – 4 841 особа (4 за добу).

Помаранчева зона

Київ 1 лютого перейшов із жовтої до помаранчевої зони карантину. Відмітимо, що саме такий прогноз робив головний санлікар Києва Сергій Чумак, так що перехід не був несподіваним.

При цьому Глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан вважає, що у столиці рано говорити про червону зону.

"Незважаючи на високий показник виявлення вірусу в лабораторіях міста, ми маємо низький показник госпіталізації. Але незважаючи на це, всі госпітальні бази столиці поступово заповнюються. Поки що вони не заповнені до 40%, але я думаю, що найближчого тижня зайнятість лікарняних ліжок збільшуватиметься", – розповів Рубан.

Бустерна вакцинація

Частина киян вже одержала бустерну дозу щеплення від коронавірусу. З сьогоднішнього дня, 1 лютого, мешканці столиці зможуть і оновити свій COVID-сертифікат у програмі "Дія". Його термін дії становить 270 днів.

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Сертифікат можна користуватися як усередині країни, так і для перетину кордону. Проте мандрувати з новим документом українці зможуть лише через 14 днів від щеплення.

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