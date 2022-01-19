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Водохреще-2022: як кияни пірнають у ополонки – стрим (фото, відео)

Ігор Сєров, Софія Ковнір
19 січня, 09:33
Про безпеку громадян дбають майже 4 тисячі рятувальників ДСНС на більш ніж 840 рятувальних постах на території країни

У Києві відзначають Хрещення та пірнають в ополонку. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 19 січня, українці відзначають Водохреще та занурюються в ополонку. Цю традицію не порушують кияни також.

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Як мешканці столиці пірнають у ополонку – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Станом на ранок 19 січня у Гідропарку зібралося багато жителів Києва. Люди не тільки купаються в ополонці, але веселяться й танцюють, щоб зігрітися.

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Варто зазначити, що сьогодні про безпеку громадян дбають майже 4 тисячі рятувальників ДСНС на більш ніж 840 рятувальних постах на території країни.

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Киян у Гідропарку дуже багато. Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Як нам стало відомо, у Гідропарку лід ламають лопатою, адже наявної ополонки стало мало.

До речі, у зв'язку зі святкуванням Водохреща у підземці на станції "Гідропарк" відкриють другий вихід.

"Для забезпечення належного перевезення пасажирів та розвантаження станції "Гідропарк" під час святкування Хрещення буде відкрито другий вихід", – йдеться у повідомленні метрополітену.

Вестибюль №2 (східний) працюватиме 19 січня з 10:00 до 17:00. А вестибюль №1 у звичайному режимі.

Які правила слід пам'ятати

  • Купайтеся в заздалегідь визначених місцях, які обладнані і де чергуватимуть рятувальники та медики.
  • Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча за температуру тіла.
  • Безпечне перебування у крижаній воді – 3-5 секунд.
  • Після купання слід зняти мокрий одяг, швидко розтертись рушником та одягнутися. Це зменшить навантаження від холоду. Одяг та взуття мають бути сухими.
  • Теплий напій допоможе зігрітися після крижаної води.

Кому не можна пірнати

У МОЗ рекомендують перед тим, як почати планове загартування організму чи разово пірнути в ополонку, необхідно обов'язково порадитися з лікарем, адже зимове плавання може викликати проблеми зі здоров'ям.

Не пірнайте в ополонку, якщо у вас:

  • запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити),
  • захворювання серцево-судинної системи (вроджені та набуті вади серця, ішемічна хвороба серця з нападами стенокардії, перенесений інфаркт міокарда, тяжкий коронаросклероз, гіпертонічна хвороба ІІ та ІІІ стадії),
  • хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки тяжких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит),
  • захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити),
  • захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз),
  • хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт),
  • хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та у стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема),
  • захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит),
  • захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит),
  • шкірно-венеричні захворювання,
  • наявність великих післяопікових рубців.

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