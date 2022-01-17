Хрещення у Києві: де безпечно поринути у ополонку (адреси)

Щороку екстремали пірнають у холодні ополонки, незважаючи на мороз / Колаж "Сьогодні"
У середу 19 січня українці відзначать Водохреще- народне-християнське свято. Воно супроводжується традиційними купаннями в ополонці. Вважається, що цей обряд має цілющі властивості. У Києві буде кілька локацій, де можна буде безпечно поринути у ополонку.
Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, де можна буде купатися на Водохреще у столиці.
Гідропарк
Це місце є найпопулярнішим для пірнань на Водохреще. Воно обладнане біля купальні Хрещення Господнього. На місці чергуватимуть рятувальники та медики. Також є кабінки для перевдягання та біотуалети.
Ополонка відкривається з 14:00, а вхід безкоштовний.
Парк "Феофанія"
Купальня у парку "Феофанія" відкриється о 7:00. На місці для купання працюватимуть роздільні роздягальні з обігрівом, а також фудзони, де можна буде скуштувати гарячі ласощі після пірнань.
Вхід для дорослих коштує 40 гривень, а для школярів та студентів – 10 гривень. Пенсіонери матимуть змогу зайти безкоштовно.
Оболонська набережна
На Водохреще пірнути в ополонку можна і на Оболонській набережній. Також на місці будуть класичні обряди. Контролюватимуть ситуацію рятувальники.
Пірнути в ополонку можна з 12:00.
Парк Дружби народів "X-Park"
Цього дня у парку пройде "МоржіFest-2022". Він розпочнеться о 10:00 та триватиме до 15:00. У програмі буде освячення та купання в ополонці, козацький рукопаш "Спас", гонки у холодній воді на каяках та інші активності.
Вхід на локацію буде безкоштовний.
Дніпровська набережна
Локація для купання на Водохреще буде біля храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого. Місце заходу у воду обладнають сходами, а поруч чергуватимуть кілька бригад швидкої допомоги та рятувальники. У храмі всім наллють гарячого чаю, щоб зігрітися.
Купіль почне працювати з 7:30 і безкоштовно.
Озеро Тельбін
Ще одне місце у столиці, де можна поринути у ополонку на свято. Поруч розташована церква Різдва Христового.
Вхід буде безкоштовний.
Голосіївський парк
Купель розташована біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря на території цього парку. Вхід також безкоштовний.
Раніше ми писали:
- Навіщо пірнати в ополонку на Водохреще – традиції та причини.
- Водохреще Господнє: як і коли потрібно святити воду.