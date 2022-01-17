Хрещення у Києві: де безпечно поринути у ополонку (адреси)

Щороку екстремали пірнають у холодні ополонки, незважаючи на мороз / Колаж "Сьогодні"

У середу 19 січня українці відзначать Водохреще- народне-християнське свято. Воно супроводжується традиційними купаннями в ополонці. Вважається, що цей обряд має цілющі властивості. У Києві буде кілька локацій, де можна буде безпечно поринути у ополонку.

Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію про те, де можна буде купатися на Водохреще у столиці.

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Гідропарк

Це місце є найпопулярнішим для пірнань на Водохреще. Воно обладнане біля купальні Хрещення Господнього. На місці чергуватимуть рятувальники та медики. Також є кабінки для перевдягання та біотуалети.

Ополонка відкривається з 14:00, а вхід безкоштовний.

Парк "Феофанія"

Купальня у парку "Феофанія" відкриється о 7:00. На місці для купання працюватимуть роздільні роздягальні з обігрівом, а також фудзони, де можна буде скуштувати гарячі ласощі після пірнань.

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Вхід для дорослих коштує 40 гривень, а для школярів та студентів – 10 гривень. Пенсіонери матимуть змогу зайти безкоштовно.

Оболонська набережна

На Водохреще пірнути в ополонку можна і на Оболонській набережній. Також на місці будуть класичні обряди. Контролюватимуть ситуацію рятувальники.

Пірнути в ополонку можна з 12:00.

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Парк Дружби народів "X-Park"

Цього дня у парку пройде "МоржіFest-2022". Він розпочнеться о 10:00 та триватиме до 15:00. У програмі буде освячення та купання в ополонці, козацький рукопаш "Спас", гонки у холодній воді на каяках та інші активності.

Вхід на локацію буде безкоштовний.

Дніпровська набережна

Локація для купання на Водохреще буде біля храму Святого Благовірного князя Ярослава Мудрого. Місце заходу у воду обладнають сходами, а поруч чергуватимуть кілька бригад швидкої допомоги та рятувальники. У храмі всім наллють гарячого чаю, щоб зігрітися.

Купіль почне працювати з 7:30 і безкоштовно.

Озеро Тельбін

Ще одне місце у столиці, де можна поринути у ополонку на свято. Поруч розташована церква Різдва Христового.

Вхід буде безкоштовний.

Голосіївський парк

Купель розташована біля Свято-Покровського Голосіївського монастиря на території цього парку. Вхід також безкоштовний.

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