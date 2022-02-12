Кривава стрілянина на "Південмаші" у Дніпрі. Адвокати Рябчука розповідають деталі справи – онлайн

У Києві триває прес-конференція у справі Рябчука / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві о 12:00 на Хрещатику в Kyiv Press Club розпочалася пресконференція адвокатів та прихильників дніпровського стрільця Артема Рябчука. Вже приїхали адвокат Рябчука Денис Гордєєв та правозахисники Дмитро Павліченко та Лада Соколова.

Сьогодні веде текстову трансляцію події.

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13:35 Адвокати вважають, що поки Рябчуку буде безпечніше у СІЗО, ніж на волі. Оскільки в ізоляторі за ним ведуть ретельне спостереження, а багато людей хочуть завдати шкоди солдатові.

13:30 Павліченко заявив, що адвокати встановили факти масових знущань з солдатів. За його словами, близько 4000 українських військовослужбовців загинули за загадкових обставин – майже у всіх висновках йдеться про самогубство. Водночас родичі загиблих показують фото тіл, де вибито зуби або зламані кістки.

13:27 "Сторона захисту подаватиме клопотання про зміну запобіжного заходу Рябчуку", – сказав Гордєєв.

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13:05 Денис Гордєєв заявив, що відео, на якому стріляв Рябчук, не є підтвердженням. За фактом публікації цього запису вже розпочали розслідування.

12:50 Адвокати Артемія Рябчука, який вчинив стрілянину у військовій частині Дніпра, говорять про невинуватість солдата. І заявляють про те, що нацгвардійця звільнять.

12:40 Адвокат Дмитро Павліченко пояснив, чому Рябчуку "намалювали" статтю 115 з можливим довічним ув'язненням. За його словами, це роблять, щоб мати можливість співпрацювати зі слідством – йому можуть запропонувати зменшити строк за підписання документів.

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12:33 До Рябчука у СІЗО намагалися потрапити представники Нацгвардії України – командування тієї частини, де служив, і досі служить солдат. Ульянова уточнила, що це робили з дозволу слідчого. Адвокати вважають це кричущим випадком, оскільки командування може натиснути на Рябчука.

12:30 Адвокати вимагатимуть, щоб з усіх порушень правоохоронців розпочали досудове розслідування.

"Я можу повідомити, хто виклав відео і хто перебував на тому допиті та підказував кожне слово, нібито, як він, (Рябчук, – Ред.) скоїв ці злочини. На цьому відео є начальник одного з підрозділів у місті Дніпро Олег Захаров", – сказала Ульянова.

12:20 Адвокат Таміла Ульянова каже, що напередодні допиту, опублікованого в Мережі, Рябчуку не назвали його права, а це порушення права на захист.

12:18 Адвокати написали понад 10 заяв про порушення правоохоронців під час розслідування: про злочин, вчинений слідчим, керівництвом ДБР, начальством військової частини, де служив Рябчук.

12:16 Сторона захисту Рябчука все ще не отримала всіх матеріалів справи, уточнив Гордєєв. Водночас, за його словами, працівники ЗМІ мають набагато більше інформації, ніж вони.

12:13 Гордєєв заявив, що слідчі та правоохоронці вчинили низку порушень. Зокрема, у ДБР дали центральному телеканалу доступ до відео допиту Артемія Рябчука, хоча він відмовився від цих свідчень. До того ж, запис був порізаним, та невідомо, хто змінив запис – журналісти чи ДБР. Також він заявив про запобігання роботі адвокатів.

12:08 "Я не збирався і не збираюся позбавляти себе життя чи заподіяти будь-яку шкоду. Я перебуваю в здоровому глузді і добрій пам'яті, усвідомлюю характер своїх дій та адекватно оцінюю дійсність, що оточує мене, наразі перебуваючи в слідчому ізоляторі", – написав Рябчук у своєму листі.

Солдат додав, що будь-які спроби заподіяти собі шкоди свідчать про те, що в цьому будуть винними інші особи.

Лист Рябчука. Скріншот

12:06 Адвокат уточнив, що Рябчук ще не був на психіатричних експертизах, проте запевняє, що хлопець перебуває у здоровому глузді.

12:04 Стан здоров'я задовільний, наскільки це можливо зараз. Він перебуває у СІЗО у нормальних умовах.

12:02 Адвокат Денис Гордєєв процитував слова Рябчука: "Не лише заради мене, заради життя тих, хто постраждав від дідівщини та хто загинув від цих злочинів, на кого навішували ярлик самогубці, щоб такі трагедії не повторювалися".

12:00 Адвокат Рябчука розпочав пресконференцію та подякував присутнім за небайдужість.

11:53 Напередодні пресконференції були чутки, що можлива акція протесту прихильників Рябчука, але поки що за фактом таких на вулиці немає.

Що відомо про стрілянину у Дніпрі