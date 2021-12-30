Хто ризикує захворіти на "Омікрон" і 8 тис. смертей: яка ситуація з коронавірусом у Києві

Штам вірусу «Омікрон» дуже швидко поширюється / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 1263 підтверджених випадки захворювання на коронавірусза останню добу. У місті також зафіксували випадки зараження новим небезпечним штамом "Омікрон" – стало відомо, хто ризикує заразитися. "Сьогодні" розповідає про останні COVID-новини.

Дані за добу

Загалом у столиці зареєстрували 330 757 випадків.

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Усього летальних випадків – 8168 (за останню добу – 16).

Одужали 312 387 людей (за добу – 1358).

Хто ризикує захворіти на новий штам

За словами голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, згідно з даними африканських та британських колег, штам вірусу "Омікрон" дуже швидко поширюється та має короткий інкубаційний період.

На вірус хворіють усі вікові групи населення, але штам має низький показник у важких і летальних випадках. Проте через швидке поширення штаму "Омікрон" можна прогнозувати, що в Києві буде повне заповнення лікарняних ліжок, у тому числі реанімаційних.

"Тому ми вже зараз готуємося до зростання захворюваності наприкінці січня та на початку лютого. Щоб уникнути важких наслідків, вже зараз усім необхідно вакцинуватися, щоб уберегти себе від штамів вірусу – "Дельта", "Омікрон", які циркулюють у нашій країні", – попереджає Олег Рубан.

Він додає, що від "Омікрону" потрібно максимально захистити так звані групи ризику (літні люди з хронічними захворюваннями) та максимально обмежити їх контакт із можливими носіями вірусу.

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Симптоми "Омікрону"

Зазначимо, що є п'ять симптомів, які були ідентифіковані як ознаки "Омікрону":

свербіж у горлі,

сухий кашель,

постійна втома,

м'язові болі,

іноді навіть нічна пітливість.

Але нещодавно у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS) вказали на ще один симптом – сонний параліч.

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