Хто зможе безкоштовно їздити у 2022 році: у Києві затвердили категорії пільговиків

У Києві затвердили категорії пільговиків для поїздок у транспорті / Фото: Колаж: Сьогодні
Київрада затвердила список категорій осіб, яким у 2022 році буде надано право на пільговий проїзд у муніципальному транспорті загального користування. Рішення підтримали 94 депутати Київради зі 105, зареєстрованих у сесійній залі.
Про це повідомляє УНІАН.
Безкоштовний проїзд
Отже, безоплатний проїзд наступного року надано наступним категоріям осіб, місце проживання яких зареєстровано у Києві, та осіб, взятих у місті на облік, переміщених з тимчасово окупованих територій, районів проведення АТО:
- особам з інвалідністю ІІІ групи;
- непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю І групи;
- непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
- непрацюючим працездатним особам, які здійснюють догляд за літніми людьми, які досягли 80-річного віку;
- членам сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
- особам, яким надано посвідчення бійця-добровольця, та членам сімей загиблих (померлих) таких осіб;
- батькам багатодітної сім'ї;
- пенсіонерам за віком;
- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;
- учням закладів загальної середньої освіти (пільговий проїзд з 1 вересня до 1 липня наступного року).
Проїзд зі знижкою
Для учнів установ профтехосвіти, студентів освітніх установ зберігається пільговий проїзд у період з 1 вересня до 1 липня наступного року в розмірі 50% вартості проїзду.
Також рішення включає категорії осіб, яким право пільгового проїзду надано на рівні держави:
- учасники бойових дій та особи, прирівняні до них; реабілітовані особи;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи з інвалідністю внаслідок війни та особи, прирівняні до них;
- особи, які супроводжують особу з інвалідністю внаслідок війни І групи;
- громадяни, віднесені до І категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадяни-учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, що належать до ІІ категорії;
- діти, яким встановлено інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС;
- особи з інвалідністю І та ІІ групи;
- діти з інвалідністю;
- особи, які супроводжують особи з інвалідністю І групи;
- військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них, батьки загиблих, померлих або зниклих безвісти військовослужбовців;
- діти із багатодітних сімей;
- колишні неповнолітні ув'язнені концентраційних таборів, гетто, місць примусового утримання;
- колишні малолітні ув'язнені концтабори, гетто, місця примусового утримання, визнані особами з інвалідністю.
Депутати також затвердили порядок використання коштів, передбачених у бюджеті Києва, на компенсаційні витрати транспортних підприємств міста.