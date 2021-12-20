LOL дня. У Києві чоловік ходив зустрічкою і знімав себе на камеру (відео)

У столиці чоловік мало не спровокував аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 20 грудня сталася НП на дорозі. Невідомий чоловік ходив проїжджою частиною і знімав себе на телефон.

Відео опублікував dtp.kiev.ua в Telegram.

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Інцидент трапився на вулиці Лобановського. Чоловік йшов зустрічною смугою руху і міг спровокувати ДТП.

"У Києві на Лобановського і до Южного прямує славетний нащадок, що щось знімає дорогою, напевно блогер", – написали у Мережі.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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