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LOL дня. У Києві чоловік ходив зустрічкою і знімав себе на камеру (відео)

Ольга Кравченко
20 грудня, 16:21
Чоловік йшов зустрічною смугою руху і міг спровокувати ДТП

У столиці чоловік мало не спровокував аварію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 20 грудня сталася НП на дорозі. Невідомий чоловік ходив проїжджою частиною і знімав себе на телефон.

Відео опублікував dtp.kiev.ua в Telegram.

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Інцидент трапився на вулиці Лобановського. Чоловік йшов зустрічною смугою руху і міг спровокувати ДТП.

"У Києві на Лобановського і до Южного прямує славетний нащадок, що щось знімає дорогою, напевно блогер", – написали у Мережі.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті у селі Косине сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Внаслідок цього загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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