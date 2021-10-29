LOL дня. У Києві чоловік відмовляв людей від вакцинації просто в черзі за щепленням

Чоловік відмовляв від вакцинації людей, які стояли у черзі за щепленням / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві чоловік намагався переконати людей, які стояли у черзі на щеплення в одному із ТРЦ, не вакцинуватися.

Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі "Регіоналіті".

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На записі видно, як чоловік говорить тим, хто стоїть у черзі, що "Бог усіх врятує", усі банки з вакциною пронумеровані для стеження, а пандемія коронавірусу – "це справа Четвертого Рейху Гітлера".

Проте, судячи з величезної черги, казки активакцинатора про пандемію на людей не спрацювали.

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Звідки взялися "теорії змови" про вакцинацію і до чого тут чіпи?

Після того, як у світі створили першу вакцину проти коронавірусу, у Мережі поповзли чутки, що нібито вакцинація небезпечна.

Коли суспільство дізналося, що мільярдер і засновник Microsoft Білл Гейтс займався благодійністю в галузі охорони здоров'я та розробки вакцин, прихильники теорій змови розпочали поширювати фейки, нібито пандемія насправді – всесвітня змова та вірус взагалі штучний. А ціль пандемії, кажуть антивакцинатори, – чипізація, щоб відстежувати людей. Вигадав усе, звичайно, сам Білл Гейтс.

Однак жодних підтверджень цієї теорії немає – навіть більше, вчені підкреслюють абсурдність такої ідеї. Адже вживлення чипів у вакцину від COVID-19 неможливе з технічної точки зору – чипи, які є зараз, навіть не помістяться в голку.