Кохання та бебі-бум у Київському зоопарку. ТОП-10 сімей тварин – фото

У Київському зоопарку показали сім'ї тварин / Фото: Колаж: Сьогодні
У Київському зоопарку готуються до свята закоханих – Дня святого Валентина. Адже кохання є не лише у людей, а й у тварин. Вихованці зоопарку дуже велелюбні – хтось закоханий без відповіді, хтось просто самотній, а хтось купається в любові й радує своїм потомством.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
Плоди кохання
У зоопарку підготували топ-10 сімей тварин. Одна з них пара гуанако – ссавець роду лам сімейства верблюжих (предок одомашненої лами). Пара сформувалася кілька років тому.
Гуанако – тварина стрункої статури, що за пропорціями нагадує оленя або антилопу, але з більш витягнутою шиєю. Довжина тіла 120-175 см, довжина хвоста – 15-25 см, висота – 90-130 см; вага – 115-140 кг.
"Буквально три тижні тому у нашої пари гуанако народилося маля. Це свідчить про те, що нам вдалося вдало підібрати тварин та створити хороші умови для проживання. Результат – маленький гуанако, який тепер не відходить від мами – вони є закоханою сім'єю", – розповідає нам гендиректор зоопарку Кирило Трантін.
За 2021 рік у зоопарку створили 53 стабільні пари тварин, не рахуючи сезонних пар птахів і колоній.
Завдяки комфортним умовам проживання у цих пар за минулий рік з'явилося понад 450 малюків.
"Наші фахівці доклали багато зусиль, щоб отримати потомство лемурів, ібісів, диких кішок та інших тварин. Створення пар та розмноження тварин – важлива частина життя та роботи нашого зоопарку. Адже якщо з'являється потомство, значить тваринам комфортно і спокійно в нинішніх умовах проживання", – розповідає Кирило Трантін.
Що обіцяють відвідувачам?
Закохані кияни та гості міста зможуть потрапити до Київського зоопарку з квитком за пів ціни.
"Ми запрошуємо всіх на закоханий вікенд у Київзоо – субота, неділя та понеділок! Усі пари, які зроблять фотографії біля нашої оновленої фотозони на центральному вході та на парковці, розмістять їх у себе в соціальних мережах з хештегом #ilovekyivzoo, зможуть пройти з квитком за пів ціни", – повідомили сайту "Сьогодні" у Київському зоопарку.