Кохання та бебі-бум у Київському зоопарку. ТОП-10 сімей тварин – фото

У Київському зоопарку показали сім'ї тварин / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київському зоопарку готуються до свята закоханих – Дня святого Валентина. Адже кохання є не лише у людей, а й у тварин. Вихованці зоопарку дуже велелюбні – хтось закоханий без відповіді, хтось просто самотній, а хтось купається в любові й радує своїм потомством.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

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Грифи. Фото Київського зоопарку

Плоди кохання

У зоопарку підготували топ-10 сімей тварин. Одна з них пара гуанако – ссавець роду лам сімейства верблюжих (предок одомашненої лами). Пара сформувалася кілька років тому.

Гуанако. Фото Київського зоопарку

Гуанако – тварина стрункої статури, що за пропорціями нагадує оленя або антилопу, але з більш витягнутою шиєю. Довжина тіла 120-175 см, довжина хвоста – 15-25 см, висота – 90-130 см; вага – 115-140 кг.

"Буквально три тижні тому у нашої пари гуанако народилося маля. Це свідчить про те, що нам вдалося вдало підібрати тварин та створити хороші умови для проживання. Результат – маленький гуанако, який тепер не відходить від мами – вони є закоханою сім'єю", – розповідає нам гендиректор зоопарку Кирило Трантін.

Зубри. Фото Київського зоопарку

За 2021 рік у зоопарку створили 53 стабільні пари тварин, не рахуючи сезонних пар птахів і колоній.

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Бізони. Фото Київського зоопарку

Завдяки комфортним умовам проживання у цих пар за минулий рік з'явилося понад 450 малюків.

Фото Київського зоопарку

Зубри. Фото Київського зоопарку

"Наші фахівці доклали багато зусиль, щоб отримати потомство лемурів, ібісів, диких кішок та інших тварин. Створення пар та розмноження тварин – важлива частина життя та роботи нашого зоопарку. Адже якщо з'являється потомство, значить тваринам комфортно і спокійно в нинішніх умовах проживання", – розповідає Кирило Трантін.

Черепахи. Фото Київського зоопарку

Фото Київського зоопарку

Що обіцяють відвідувачам?

Закохані кияни та гості міста зможуть потрапити до Київського зоопарку з квитком за пів ціни.

Примати. Фото Київського зоопарку

"Ми запрошуємо всіх на закоханий вікенд у Київзоо – субота, неділя та понеділок! Усі пари, які зроблять фотографії біля нашої оновленої фотозони на центральному вході та на парковці, розмістять їх у себе в соціальних мережах з хештегом #ilovekyivzoo, зможуть пройти з квитком за пів ціни", – повідомили сайту "Сьогодні" у Київському зоопарку.