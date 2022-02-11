Люди пролазять через дірку у паркані: у Києві знову затопило перехід на Видубичах (фото)

Фото одразу ж з'явилися в мережі / Колаж "Сьогодні"
На Видубичах затопило підземний перехід до зупинки Видубичі-Трипільські. Вода там з'являється не вперше.
Про це повідомляє Великий Київ.
Через воду людям незручно діставатися платформи на зупинці.
" Вода стоїть на тротуарі не вперше. Пасажирам доводиться обходити перехід небезпечними стежками через залізничні колії та перелазити через отвір у паркані, щоб потрапити на платформу ", – йдеться у повідомленні.
"Люди по пояс у гів*і": у Києві затопило тунель на Видубичах
У Києві знову затопило автомобільний тунель біля автостанції "Видубичі". Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікувала киянка Катерина Писаренко.
"Щодня люди змушені через таку сра** діставатися до роботи!!! По пояс у гів** і бруді", – написала під відео мешканка столиці.
У коментарях до опублікованої посади у КК "Київавтодор" уточнили, що знають про ситуацію, але за цей тунель відповідає "Укрзалізниця".
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