Хлопчик відрубав палець своїй 2-річній сестрі: де були батьки

Хлопчик відрубав палець своїй сестрі

4-річний хлопчик відрубав пальчик своїй 2-річній сестрі. Історія сталася, коли малеча грала у дворі. Брат знайшов сокиру, попросив сестру покласти палець на пеньок і відрізав частину.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Спілкуватися із журналістами батьки відмовляються.

Що кажуть лікарі

Лікарі кажуть, що пальця дитині не пришили, бо батьки не знайшли відрубану фалангу. Тож тільки зупинили кровотечу.

"Хірурги швидко оглянули дівчинку, надали медичну допомогу та хірургічне втручання із зупинки кровотечі та безпосередньо подальше лікування пацієнтки", – розповіла генеральна директорка Київської обласної лікарні №2 Наталія Бігарі.

Що кажуть сусіди

Сусіди кажуть, що у сім'ї троє маленьких дітей, а батьки випивають. У день жахливого інциденту діти грали у дворі, батьків поряд не було. Хлопчик знайшов сокиру, попросив сестру покласти вказівний палець на пеньок і відрубав його.

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Зляканий скоєним побіг до батьків, і ті вже викликали швидку. Усі обставини інциденту – наразі з'ясовуються у поліції. Там розпочали кримінальне провадження.

Наслідки інциденту

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом цієї справи. Поки невідомо, кого притягнуть до відповідальності. За те, що батьки не доглядають дітей їм загрожує обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років.

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