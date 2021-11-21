Марш Гідності: Офіс президента взяли під посилену охорону

Учасники акції до Дня Гідності та Свободи вирушили до Банкової. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві взяли під посилену охорону Офіс президента України, доки у центрі міста проходить хода до Дня Гідності та Свободи.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Деякі учасники акції негативно висловлюються про роботу президента, спілкуючись із журналістами. Також на Майдані Незалежності вивісили величезний банер із критикою Володимира Зеленського.

Після ходи учасники сформували нову колону, скандую "Зелю геть!". Вони вирушили до Офісу президента.

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Інші заходи у Києві

Сьогодні вранці провели молитви біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні та покладання квітів до меморіалу та пам'ятного хреста. На алеї Героїв Небесної Сотні зібралися родичі загиблих та побратимів. Туди ж прибули й перші офіційні особи країни – президент, прем'єр-міністр, голова ВР.

На Майдані Незалежності біля монумента Незалежності відкрили вуличну виставку "Мальована історія Майдану" – графічного роману-виставки про Революцію Гідності. А з 9 до 23 години на Майдані Незалежності з LED-екранів транслюють фільм, що складається з унікальних архівних кадрів, знятих під час Революції Гідності.

Крім того:

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З 16 по 31 листопада у Національному історико-архітектурному музеї "Київська фортеця" відбувається фотовиставка "Майдан – фортеця духу".

З 21 по 30 листопада у читальній залі Державного архіву м. Києва пройде виставка архівних документів "До Дня Гідності та Свободи".

21 листопада у Київському академічному театрі "Колесо" відбудеться спектакль "Ми, Майдан".

День Гідності і Свободи

2005 року в Україні було запроваджено свято День Свободи. Він відзначався 22 листопада і був заснований на згадку про події Помаранчевої революції.

Коли до влади прийшов Віктор Янукович, свято скасували. 22 січня у День Соборності відзначали свято День Соборності та Свободи України.

Цьогорічне свято з'явилося після Революції Гідності у 2013 році, коли президентом став Петро Порошенко. 22 січня тепер відзначають День Соборності, а 21 листопада – День Гідності та Свободи, який присвятили подіям двох революцій

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