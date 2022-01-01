Марш на честь дня народження Бандери у Києві – стрим

В Києві проходить марш в честь Степана Бандери. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві почався щорічний традиційний Марш на честь річниці з дня народження Степана Бандери.

Кореспондент "Сьогодні" слідкує за подіями.

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Учасники смолоскипної ходи зібралися у парку імені Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві.

Маршрут ходи: вул. Володимирська – бульвар Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

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Організатори називають захід маршом честі, гідності та свободи.

"Кожен українець має бути гідним спадкоємцем своєї нації. Ми усі різні, та повага до наших Героїв – це те, що нас об’єднує", – наголошують організатори ходи.

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Марш в Києві. Фото: Сьогодні

Хто такий Степан Бандера

Лідера Організації Українських Націоналістів (ОУН) Степана Бандери народився 1 січня 1909 року в родині греко-католицького священика в селі Старий Угринів (Івано-Франківська область).

В ОУН Бандера вступив у 1929 році, а за чотири роки став на західно-українських землях лідером ОУН . Бандера організував кілька політичних вбивств (зокрема секретаря консульства СРСР у Львові Олексія Майлова – як відповідь ОУН на Голодомор в Україні).

. Бандера організував кілька політичних вбивств (зокрема секретаря консульства СРСР у Львові Олексія Майлова – як відповідь ОУН на Голодомор в Україні). У 1936 році Бандері винесли вирок – довічне ув'язнення, проте після захоплення Польщі Німеччиною в 1939 році політичний діяч вийшов на свободу. Працював над розширенням мережі визвольної організації на територію всієї України. Але його плани не здійснилися, бо організація розкололась.

Потім Бандеру заарештували і кинули у концтабір Заксенгаузен. Після свого звільнення у 1944 році Бандера повернувся до діяльності в ОУН .

. Степан Бандера був убитий агентом КГБ у Мюнхені у 1959 році. Досі залишається символом українського спротиву.

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