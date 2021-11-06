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Масове виготовлення підроблених тестів на COVID-19 та дипломів. У Києві судитимуть чоловіка

Ольга Кравченко
6 листопада, 14:27
Шахрай через інтернет отримував замовлення на підроблені негативні ПЛР-тести на COVID-19 та дипломів про освіту

Зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених тестів на COVID-19 та дипломів за освітою. Обвинувальний акт передано до суду.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

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Мешканець Києва через інтернет отримував замовлення на підроблені негативні діагностичні результати ПЛР-тестів на COVID-19 та дипломів про освіту.

"У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт виготовлення вище перелічених підроблених документів та їх подальший збут замовникам через поштові відділення", – йдеться у повідомленні.

Що вилучили під час обшуку

  • довідки про негативні результати ПЛР-тестів,
  • офіційні печатки медичних лабораторій,
  • документи про освіту (дипломи) з голографічним захистом,
  • ноутбуки, зразки дипломів,
  • 15 мобільних телефонів з листуванням з клієнтами,
  • одноразові сім-картки,
  • робочий блокнот з чорновими записами,
  • значна кількість зразків голограм,
  • обладнання, з допомогою якого вироблялися підроблені офіційні документи та інших.

Обвинувальний акт передано до суду. За вчинене зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

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