Масове виготовлення підроблених тестів на COVID-19 та дипломів. У Києві судитимуть чоловіка

Зловмиснику загрожує до 7 років в'язниці / Фото: Колаж: Сьогодні

Киянина судитимуть за масове виготовлення підроблених тестів на COVID-19 та дипломів за освітою. Обвинувальний акт передано до суду.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва у Facebook.

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Мешканець Києва через інтернет отримував замовлення на підроблені негативні діагностичні результати ПЛР-тестів на COVID-19 та дипломів про освіту.

"У ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт виготовлення вище перелічених підроблених документів та їх подальший збут замовникам через поштові відділення", – йдеться у повідомленні.

Що вилучили під час обшуку

довідки про негативні результати ПЛР-тестів,

офіційні печатки медичних лабораторій,

документи про освіту (дипломи) з голографічним захистом,

ноутбуки, зразки дипломів,

15 мобільних телефонів з листуванням з клієнтами,

одноразові сім-картки,

робочий блокнот з чорновими записами,

значна кількість зразків голограм,

обладнання, з допомогою якого вироблялися підроблені офіційні документи та інших.

Обвинувальний акт передано до суду. За вчинене зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

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