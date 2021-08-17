SkyUp запускає нові рейси в Європу: куди можна полетіти з "Борисполя" в серпні

У цьому місяці SkyUp відкриває маршрут Київ - Лісабон - Київ / Фото: колаж "Сьогодні"

У серпні в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" запускають нові рейси в європейські країни – Францію, Іспанію і Португалію.

В авіакомпанії SkyUp сайту "Сегодня" розповіли про відкриття нових напрямків.

23 серпня авіакомпанія SkyUp відкриває маршрут Київ – Лісабон – Київ. Планується, що рейси будуть виконуватися раз на тиждень – по понеділках о 16:25.

З'являться і нові рейси в Іспанію. Як запевняють в авіакомпанії SkyUp в серпні вони планують літати з Києва до Барселони, Аліканте і на Тенеріфе.

А також з'являться два нових рейси до Франції:

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З 20 серпня рейси Київ – Париж Бове – будуть виконуватися тричі на тиждень: по понеділках, середах і п'ятницях.

З 19 серпня рейси Київ – Ніцца – Київ будуть виконуватися двічі на тиждень: по четвергах і неділях.

Обмеження перельотів через карантин

Раніше міністерство закордонних справ України (МЗС) провело переговори про відкриття авіаційного сполучення з іншими країнами, припиненого через пандемію.

Україна не чекала запитів інших держав, а сама почала переговори з стосовно відновлення регулярного авіасполучення, зупиненого через пандемію.

Як розповіли тоді в МЗС, авіасполучення поновлюється з тими країнами ЄС, в яких вже відновлено регулярне авіасполучення.

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