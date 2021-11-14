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Дрібний дощ та тепло: яка погода буде сьогодні у Києві (карта)

Ксения Тесленко
14 листопада, 06:41
З ранку і до самого вечора небо у Києві буде ховатися за хмарами

З ранку і до самого вечора небо у Києві буде приховане. Колаж "Сьогодні"

У неділю погода порадує мешканців столиці та Київської області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Подробиці

Синоптики обіцяють, що ці два дні будуть теплими та сонячними. Максимальна температура повітря вдень очікується 6 градусів. Вночі стовпчик термометра покаже до -1 у Баришівці, Тетереві, Фастові, Чорнобилі, Вишгороді та Борисполі. До -2 градусів вдень буде у Яготині. У Білій Церкві та Миронівці вночі очікується до 2 градусів вище 0. На мешканців Києва в неділю також очікується сонячна погода. Вдень температура повітря очікується до +6 градусів. На ніч стовпчик термометра покаже до +2 градусів.

З ранку і до самого вечора небо у Києві буде ховатися за хмарами. До опівдня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дощ, який до вечора має закінчитися.

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Коли буде сніг у Києві?

Цього року перший сніг у Києві може випасти вже наприкінці листопада, а температура повітря починає опускатись.

З 21 листопада до кінця місяця в Києві очікуються опади. З цього дня, за прогнозом, температура у столиці буде на рівні +1...+3°. У зв'язку із похолоданням очікується і перший сніг.

Сніг із дощем у столиці очікується 24, 25 та 27 листопада.

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