Помста за вихід з РФ? Під Києвом окупанти розбомбили завод Coca-Cola (фото)

Обстріляний завод. Колаж "Сьогодні"

У Київській області під обстріл російсько-окупаційних військ потрапив завод Coca-Cola – пошкоджено будівлю та обладнання.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.

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"Біля Великої Димерки під обстріл потрапив завод Coca-Cola. Пошкоджено когенераційну установку – комплекс обладнання, що працює за способом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії або перетворює скидний енергетичний потенціал технологічних процесів на електричну та теплову енергію", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Company оголосила про припинення роботи у Росії через війну проти України.

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