Метро на Виноградар. Слухання в суді про терміни здачі метро перенесли

Перегінний тунель від нової станції «Мостицька» до станції «Сирець» вже добудований / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання про перенесення термінів здачі метро на Виноградар продовжують розглядати в Господарському суді. "Київметробуд" вимагає змінити в договорі строки здачі нових станцій метро. Засідання суду, яке було призначено на 16 вересня, перенесли на 23 вересня. Про це сайту "Сьогодні" повідомили в Київському метрополітені.

На підприємстві причину перенесення слухання не коментують, лише зазначають: "Так вирішив суд".

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Як вплине судовий розгляд на будівництво гілки метро на Виноградар, наразі невідомо. Потрібно дочекатися рішення суду.

На якому етапі будівництво

Відомо, що перегінний тунель від нової станції "Мостицька" до станції "Сирець" був добудований на початку вересня. Для цього знадобився рік, адже почали його прокладати 3 вересня 2020 року. Прохідницький щит "Галина" поки стоїть під землею. Його фініш на "Сирці" пройшов без пафосного торжества – тихо і скромно.

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Щит ще належить підняти на поверхню і знову перевезти на "Мостицьку". Коли його там зберуть, поки що невідомо. Тільки після складання він розпочне будівництво другого тунелю до станції "Сирець".

Тобто другий тунель буде добудований не раніше за осінь наступного року.

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