Мільйон фальшивих доларів: в Києві жорстко затримали банду іноземців (фото)

Затримання злочинців. Фото: колаж "Сьогодні"

Зловмисники планували доставити до України мільйон фальшивих доларів США. До злочинної групи входили 10 осіб. Фігуранти спеціалізувалися на доставці і збуті фальшивих доларів США, які переправляли до України через АР Крим з Туреччини.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

"Встановили, що на території України діє злочинна група вихідців із країн Закавказзя та Азії. Зловмисники налагодили канал постачання та збуту підроблених доларів США. Фальшивки доправляли поза митним контролем через АР Крим із Республіки Туреччина", – йдеться в повідомленні.

Праворуч на знімку затриманий. Фото: колаж "Сьогодні"

Для збуту фальшивих грошей зловмисники створили канал в одному з месенджерів. Там вони приймали замовлення і вели переписку з "покупцями".

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Як доставляли товар і скільки грошей при них було

"Товар" доставляли через поштові відділення і при особистих зустрічах. Гроші від покупців отримували на гаманці електронної платіжної системи і готівкою. Вартість фальшивих купюр варіювалася залежно від розміру замовлення і становила від 50 до 60 відсотків номінальної вартості доларів США.

Поліцейські вилучили у фігурантів більше 30 тис. підроблених доларів США. Також було встановлено, що зловмисники планували доставити до України фальшивки загальним номіналом в мільйон доларів США.

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