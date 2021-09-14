Мільйонні збитки в "Укрзалізниці". Корупційна схема могла призвести до аварій пасажирських поїздів

СБУ провела обшуки в "Укрзалізниці" / Фото: СБУ

СБУ викрила ще одну масштабну корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Учасники угоди привласнили гроші на постачанні держпідприємству неякісних запчастин для залізничних колій. Зловмисники завдали державі мільйонні збитки.

Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ Києва в Facebook.

Як з'ясували експерти, придбане комплектовання не відповідало вимогам держстандартів. Це могло призвести до аварій під час пасажирських перевезень.

"Представники однієї з філій "Укрзалізниці" налагодили корупційний механізм одержання грошей на закупівлі продукції для ремонту транспортних сполучень. Для реалізації оборудки вони залучили столичну комерційну структуру. Встановлено, що представники приватної компанії впродовж 2020-2021 років здійснили постачу держпідприємству партії гумових прокладок для рейкових колій", – йдеться в повідомленні.

Всю продукцію СБУ вилучила і наклала на неї арешт / Фото: СБУ

Як з'ясувалося, постачання продукції здійснювали без контролю якості товару. Це порушило технологію виробництва запчастин через заміну складних хімічних компонентів на дешевші матеріали і допомогло реалізувати комплектовання за цінами високоякісної продукції.

Гумові прокладки для рейкових шляхів не пройшли контроль якості / Фото: СБУ

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"Для цього учасники оборудки вносили недостовірні відомості до звітної документації. Одержану "різницю" ділки виводили у тінь", – додають в СБУ.

Під час обшуків виявили:

фінансові документи з доказами протиправної діяльності;

ймовірно, підроблені документи контролю якості та використання придбаних запчастин.

За кримінальним провадженням за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності осіб, причетних до схеми.

На продукцію накладено арешт.

Скандал в "Укрзалізниці"

Група шахраїв, що складається з 15 чиновників АТ "Укрзалізниця", постане перед судом. Мова про викриття злочинних схем влітку 2020 року. Обвинувальний акт стосовно організаторів і учасників угоди передали до суду.

Серед зловмисників:

колишній виконувач обов'язків голови правління підприємства, 100% акцій якого внесені в статутний капітал АТ "Укрзалізниця";

керівники структурних підрозділів держустанови (колишні та нинішні);

начальники моторвагонних депо регіональних філій.

Раніше РНБО ухвалила протокольне доручення Кабінету Міністрів розібратися зі станом справ "Укрзалізниці" і в разі потреби вжити кардинальних, зокрема й кадрових, рішень.