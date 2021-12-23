Милі ошуканки. У Києві зловили банду із сайту знайомств (фото, відео)

Побачення призначали в орендованому приміщенні, спеціально замаскованому під кафе. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві правоохоронці викрили чергову шахрайську схему. Вона полягала в тому, що дівчата в оригінальний спосіб виманювали гроші в заможних кавалерів під час побачень.

Про це повідомили у пресслужбі поліції.

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Суть схеми

Зловмисники орендували приміщення та замаскували його під кафе. Потім у соцмережах розміщували анкети дівчат, які буцімто шукали заможних кавалерів.

Надалі жертвам призначали побачення в кафе в Печерському районі столиці. Під час зустрічі у закладі дівчина замовляла нібито дорогі алкогольні напої та їжу навинос як обіцянку продовження вечора.

Далі їм виносили у пакеті замовлення, чоловік розраховувався, дівчина забирала із собою пакунок, але насправді це був муляж, бо там не було придбаних дорогих продуктів.

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На виході з кафе за вигаданим приводом зловмисниця залишала чоловіка, поверталася у кафе з оплаченим "замовленням" та передавала його для використання з іншими потерпілими.

Під час чергового "побачення" правоохоронці влаштували облаву й затримали трьох учасників "схеми".

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Правоохоронці затримали трьох людей. Фото: пресслужба поліції Києва

Хто вигадав таку легенду

Організував злочинну схему громадянин іншої держави, 1999 року народження, якому допомагала уродженка Волині, 2002 року народження, та уродженець Закарпатської області, 1997 року народження.

Їх затримали. Поліція шукає тих, хто міг бути причетний до шахрайства. Тривають слідчі дії.

Як їх можуть покарати

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1, 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчі готують повідомлення про підозру затриманим та клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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